حقوق الموظف والموظفة في إجازة الزواج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد نظام العمل، إجازة الزواج التي تُمنح للموظف والموظفة، وهي 5 أيام فقط. حدد نظام العمل، إجازة الزواج التي تُمنح للموظف والموظفة، وهي 5 أيام فقط. وتتمثل إجازات العامل في المناسبات الشخصية في الآتي: مولود جديد (للعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام في حالة مولود جديد له)، وحالة الوفاة (5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه).

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