شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيع: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، مضيفا:" الله أنعم علينا بالعقل الذي يعتبر أداة للتمييز بين الحق من الباطل والحسن من القبيح والخير من الشر والظلام مع النور.

وأضاف المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية:" المجنون مرفوع عنه القدر لأنه فاقد للوعي والإدراك فلا يدرك أنه خاطئ "، مشيرا:" الله أنعم علينا بعقل لمعرفة الصحيح من الخطأ والخير من الشر والباطل من الحق فلابد من استخدامه لما يعود علي الشخص بالإستقامة ".

وأوضح المنيع صفة صلاة العشاء للمسافر خلف إمام مقيم يصلي المغرب، مضيفا:" المسافر إذا أتم بمقيم لا يجوز له قصر الصلاة الرباعية لركعتين إذا صلي منفردا أو صلى إماما أو صلى مأموما مع مسافرين ".