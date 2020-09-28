شاهد.. الخطوات القانونية لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق "الواتساب"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح المحامي ماجد قاروب، اليوم الاثنين، الخطوات القانونية، لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق " الواتساب".
وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " سيدتي " : أول شئ لايرد على الإساءة حتى لايصبح مخالف للنظام هو أيضًا.
وأضاف : الآن أصبح الموضوع موثق بالرسالة فيجب عليه أن يذهب إلى أقرب مركز شرطة ويطلب فتح محضر ويصور الشاشة وتبدأ الجهات الأمنية في أخذ بيانات الشخص ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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