شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الخطوات القانونية لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق "الواتساب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المحامي ماجد قاروب، اليوم الاثنين، الخطوات القانونية، لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق " الواتساب".

وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " سيدتي " : أول شئ لايرد على الإساءة حتى لايصبح مخالف للنظام هو أيضًا.

وأضاف : الآن أصبح الموضوع موثق بالرسالة فيجب عليه أن يذهب إلى أقرب مركز شرطة ويطلب فتح محضر ويصور الشاشة وتبدأ الجهات الأمنية في أخذ بيانات الشخص ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.