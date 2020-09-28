شكرا لمتابعة خبر عن قطع التيار الكهربائي على المحال بحي الوزيرية بجدة غداً (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):انتهت اليوم، الأثنين، المهلة المحددة لإخلاء الورش والمحال بحي الوزيرية التابع لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بجدة.
وأوضح مدير الأراضي والأملاك بوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، محمد الشريف، أنه سيتم غداً قطع التيار الكهربائي على المحال لاستئناف عمليات الإزالة.
وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن العمالة الموجودة في الحي سينتقلون عقب الإزالة إلى مقر ورشهم الجديدة.
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