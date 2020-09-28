شكرا لمتابعة خبر عن " الأرصاد ": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا الثلاثاء، لافتة إلى أن السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة في البحر الأحمر، حيث أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وأبانت أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.