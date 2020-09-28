شكرا لمتابعة خبر عن مخالفة ارتداء ملابس النوم هي الأكثر حدوثا خلال الفترة الماضية(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

طالب مدير جمعية الذوق العام، اليوم الاثنين، المجمعات بوضع لائحة تمنع دخول اللباس غير اللائق.

وقال مدير الجمعية لقناة " الإخبارية " : رفع صوت الموسيقى أثناء الأذان في الأحياء المدنية عليه غرامة وأيضا في المادة الثامنة من لائحة الزوق العام هناك عقوبة لمن لا يرتدي لباس غير لائق.

ووجه رسالة لمن يخرج بملابس داخلية ويعتبرها حرية شخصية قائلًا : " مارسها في المنزل ".

وأوضح أكثر 3 مخالفات لـ الذوق العام حدوثا في المملكة، وهي لبس ثوب النوم ورفع صوت الموسيقى ولبس الشورت.