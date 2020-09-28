شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم» توضح الإجراء المتبع حال عدم وصول رقم الجلوس إلى الطالب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء المتبع عند عدم وصول رقم الجلوس إلى هاتف الطالب المسجل في الاختبار.

وأكدت الهيئة أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تعذُّر وصول الرسالة إلى الجوّال، مشددة على أن تأكيد تسجيل الاختبار في الملف الشخصي هو الأهم.

وأشارت إلى أن ضرورة التوجه إلى المقر وفقًا للموعد المُحدد؛ حال كان الاختبار مؤكدًا في الملف الشخصي.