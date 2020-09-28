6 خطوات لإرفاق «مشهد الدراسة» عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

من خلال أيقونة البلاغات..

أوضحت مؤسسة التقاعد، خطوات إرفاق مشهد الدراسة عبر تطبيق المؤسسة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أبغي أحدث بياناتي السنوية وأرفع مشهد تعريف طالب بس ما عرفت إذا ممكن تزودوني بالطريقة». ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر» قائلاً: «لإرفاق مشهد الدراسة من خلال تطبيق المؤسسة عليك اتباع الخطوات التالية»، والتي جاءت كالآتي: • دخول التطبيق. • أيقونة بلاغات. • اختيار اسم المستفيد. Advertisements • اختيار الحالة طالب/ غير طالب. • تاريخ تغير الحالة «تاريخ المشهد الدراسي». • بعد ذلك إرفاق صورة المشهد الدراسي وتقديم الطلب. اقرأ أيضًا: مؤسسة التقاعد: إيقاف «استحقاق المعاش» للمستفيدات في حالتين ما هي حالات إيقاف المعاش؟.. مؤسسة التقاعد توضح

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