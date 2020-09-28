«التنمية الاجتماعية»: مستفيد الضمان يتملك العقارات في 3 حالات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي تمكّن مستفيدي الضمان الاجتماعي من تملك عقارات أو أراضي، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل مستفيد الضمان الاجتماعي للمطلقة يؤثر عليه امتلاك أرضين؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: يمكن للمستفيد أن يمتلك عقارات في وقت واحد وفق الآتي:

- عقار سواء كانت سكن أو أرض سكنية بشرط أن لا تكون مُعَدَّة للتجارة.

- أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

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- عقارات مشاعة آلت إلية عن طريق الإرث بشرط أن لا تكون مُعدة للتجارة.

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