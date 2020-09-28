الوزارة تطرّقت لعامل التزامن..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي تمكّن مستفيدي الضمان الاجتماعي من تملك عقارات أو أراضي، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل مستفيد الضمان الاجتماعي للمطلقة يؤثر عليه امتلاك أرضين؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: يمكن للمستفيد أن يمتلك عقارات في وقت واحد وفق الآتي:
- عقار سواء كانت سكن أو أرض سكنية بشرط أن لا تكون مُعَدَّة للتجارة.
- أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.
- عقارات مشاعة آلت إلية عن طريق الإرث بشرط أن لا تكون مُعدة للتجارة.
اقرأ أيضًا:
3 حالات تسمح بنقل العامل دون موافقة صاحب العمل
«المساعدة المقطوعة» تدفع وزارة الموارد البشرية لتوضيح الموقف
كانت هذه تفاصيل خبر «التنمية الاجتماعية»: مستفيد الضمان يتملك العقارات في 3 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.