«المرور» يعلن موعد تطبيق الرصد الإلكتروني للشاحنات بجدة

نبّه «المرور السعودي»، اليوم الاثنين، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة وذلك بعد ستة أيام في محافظة جدة.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع - تويتر- «6 أيام عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، وذلك في محافظة جدة»، «هدفنا سلامتكم».