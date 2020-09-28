يتعلّق بالأوقات الممنوعة.. والتطبيق بعد 6 أيام..
نبّه «المرور السعودي»، اليوم الاثنين، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة وذلك بعد ستة أيام في محافظة جدة.
وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع - تويتر- «6 أيام عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، وذلك في محافظة جدة»، «هدفنا سلامتكم».
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يعلن موعد تطبيق الرصد الإلكتروني للشاحنات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.