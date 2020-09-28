الصحة تعلن آخر حصيلة جديدة لإصابات كورونا في المدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الاثنين 455 إصابة.

وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 52 إصابة جديدة، وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بـ 48حالة، فيما تم تسجيل (35 في مكة المكرمة 33 في الرياض 32 في الهفوف 24 في الدمام 15 في عرعر 13 في حائل 11 في بريدة 11 في المبرز 9 في الجبيل 9 في القطيف 8 في خميس مشيط 7 في أبها 7 في جازان 7 في الظهران 7 في النعيرية 6 في نجران 6 في أبو عريش).

فيما تم تسجيل (5 في الطائف 5 في عنيزة 5 في مليجة 5 في محايل 5 في بلجرشي 5 في الخفجي 5 في رجال ألمع 5 في بللسمر 4 في خليص 4 في الخبر 4 في طريف 3 في الشعبة 3 في المجمعة 2 في القوارة 2 في العارضة 2 في الرس 2 في المخواة 2 في القيصومة 2 في البدائع 2 في حوطة بني تميم 2 في السليل 2 في وادي الدواسر 2 في راس تنورة).

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في حين تم تسجيل (1 في الأسياح 1 في تنومة 1 في عقلة الصقور 1 في النبهانية 1 في حوطة سدير 1 في تبوك 1 في الباحة 1 في الدلم 1 في بيشة 1 في ينبع 1 في الزلفي 1 في بقيق 1 في القحمة 1 في سبت العلاية 1 في الكامل 1 في ضرية 1 في البجادية 1 في عيون الجواء 1 في رياض الخبراء 1 في صفوى 1 في العيون 1 في أحد المسارحة 1 في ظهران الجنوب 1 في بيش 1 في القنفذة 1 في القويعية 1 في المزاحمية 1 في المذنب 1 في البكيرية 1 في الدرعية 1 في الخرج 1 في وادي الفرع 1 في الريث 1 في أضم 1 في قرية العليا 1 في ترج 1 في الجفر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333648 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 841 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317846 حالة كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4712 حالة.