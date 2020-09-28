وزارة الصحة تكشف آخر أرقام التعافي من فيروس كورونا

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 161 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 310439 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 154 حالة وتم تعافي (110 في الهفوف 52 في المبرز 30 في ينبع 29 في المدينة المنورة 28 في حائل 28 في الرياض 24 في بلجرشي 13 في الدمام 11 في جازان 11 في الجبيل 9 في خليص 9 في الجفر 8 في القطيف 7 في البرك 6 في نجران 6 في سراة عبيدة 6 في الظهران 6 في محايل 6 في المخواة 6 في العيون 6 في رجال ألمع).

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فيما تعافى (5 في عرعر 5 في الخبر 5 في وادي الفرع 5 في وادي الدواسر 4 في تبوك 4 في أبها 4 في المجمعة 4 في الليث 4 في الخفجي 3 في بريدة 3 في الخرمة 3 في الكامل 3 في ظهران الجنوب 3 في بيش 3 في العقيق 3 في رأس تنورة 2 في بارق 2 في الطائف 2 في عنيزة 2 في رياض الخبراء 2 في ضرما 2 في تثليث 2 في حفر الباطن 2 في البكيرية 2 في النعيرية 2 في أضم 2 في قرية العليا 2 في الفرشة 2 في بللسمر).

وأخيرًا تم تعافي (1 في الأسياح 1 في العيدابي 1 في العارضة 1 في خميس مشيط 1 في بيشة 1 في طريف 1 في مليجة 1 في بقيق 1 في القحمة 1 في المندق 1 في تبالة 1 في البدع 1 في القريات 1 في الشملي 1 في عيون الجواء 1 في القيصومة 1 في الأرطاوية 1 في صفوى 1 في حوطة بني تميم 1 في أحد المسارحة 1 في خيبر 1 في شرورة 1 في صامطة 1 في شقراء 1 في تمير 1 في ضمد 1 في الخرج 1 في الحمنة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333648 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 841 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317846 حالة كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4712 حالة.