أخبار السعودية اليوم.. الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للعمرة.. وألية جديدة من الجمارك لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 28 سبتمبر 2020م، منها: الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للعمرة بعد ساعات من إطلاق تطبيق «اعتمرنا»، وآلية جديدة من الجمارك السعودية لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ، و«الشورى» يطالب بخصخصة التراخيص بالبلديات وشغل وظائفها بكوادر سعودية.

الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للعمرة بعد ساعات من إطلاق تطبيق «اعتمرنا»

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أعداد المعتمرين الذين قدموا طلبات تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا».

تتعلق بالكمية والرسوم والضريبة.. آلية جديدة من الجمارك السعودية لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ

أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع منافذها البرية والجوية والبحرية يتضمن آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أوالبريد أوالشحن الجوي.

«الشورى» يطالب بخصخصة التراخيص بالبلديات وشغل وظائفها بكوادر سعودية

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

«تقويم التعليم» توضح كيفية التصرف حال تأخر وصول رقم الجلوس إلى الطالب

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب كيفية التصرف حال عدم وصول رقم الجلوس إلى هاتف الطالب المسجل في الاختبار، مشيرة إلى أن الأهم هو أن يكون تسجيل الاختبار مؤكدًا في الملف الشخصي.

من ٣٠ سبتمبر ولمدة أسبوع.. «الصخري» يتوقع حالة ماطرة بهذه المناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الأربعاء المقبل ١٣ صفر/٣٠ سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

طالب بدراسة جغرافية المكان.. أستاذ علم الأوبئة يكشف أعلى وأقل مناطق المملكة انتشارًا للسمنة والضغط والكوليسترول

كشف أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عن أعلى وأقل مناطق المملكة في نسبة الإصابات بالسمنة والضغط والكوليسترول، مطالبًا بدراسة جغرافية المكان ومعرفة الأسباب وراء انخفاض أو ارتفاع تلك الأمراض.

خبرة 20 عامًا.. تعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتليفزيون

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أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتليفزيون.

«التجارة» توضح شروط وآلية طلب تصريح استثنائي للسفر لمن لديهم صفة وظيفية بشركات خارج المملكة

أوضحت وزارة التجارة، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

عيار 21 بـ196.54 ريال.. ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في المملكة خلال معاملات الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الإثنين، على نحو طفيف متأثرة بصعود الأسعار العالمية للذهب مع تراجع الدولار.

«الأرصاد» تنبّه إلى رياح نشطة وأتربة مُثارة على 3 مناطق.. والدفاع المدني يحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الإثنين، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

عقوبات ضد عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات

أصدرت الجمارك السعودية عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم عددًا من المخالفات.

وزير الصحة يصدر قرارًا بإيقاف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة المنورة

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بإيقاف طبيبة نساء عن مزاولة المهنة، بالمدينة المنورة.

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