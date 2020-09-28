الصحة: تسجيل 455 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 841 حالة.. ووفاة 29 شخصا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333648 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317846 حالة.
وأشارت «الصحة»، إلى أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4712 حالة.
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