«التجارة» توضح شروط وآلية طلب تصريح استثنائي للسفر لمن لديهم صفة وظيفية بشركات خارج المملكة

أوضحت وزارة التجارة، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

ونشرت الوزارة، عبر تويتر، إنفوجرافًا، بينت من خلاله أن شروط الحصول على تصريح السفر؛ تتضمن التالي:

أولًا: إثبات صفته الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة من خلال التالي:

1 ـ خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضح فيه (اسم الشخص طالب التصريح، صفته الوظيفية ومسماه الوظيفي، مكان العمل، تاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة، اسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها، بيان عدم قدرته على مواصلة العمل عن بُعد).

2 ـ صورة من عقد العمل أو قرار التعيين.

3 ـ تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها.

4 ـ تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات.

ثانيًّا: إذا كان مقيمًا في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم التالي:

1 ـ وثيقة تملك عقار أو عقد ايجار (ساري المفعول).

2 ـ بطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة.

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ثالثًا: إذا كان مقدم الطلب يصطحب عائلته من الدرجة الأولى، فيجب تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة.

وحول آلية التقديم أوضحت وزارة التجارة انها تتضمن:

1 ـ الدخول على منصة (أبشر) للأفراد.

2 ـ اختيار (خدماتي).

3 ـ ختيار (خدمات الجوازات).

4 ـ اختيار (خدمات وزارة التجارة).

5 - اختيار من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

وأكدت وزارة التجارة أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق (أبشر) فقط. مع ملاحظة أن يكون تاريخ العقد قبل بداية جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة.

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