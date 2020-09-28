السعودية | الجبير يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:21 مساءً, 28 سبتمبر 2020 م المناطق - واس تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز آنن.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيرها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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