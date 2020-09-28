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"المرور" تتفاعل مع فيديو رصد مركبة تعبر الرصيف وتضبط قائدها

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أكدت المديرية العامه للمرور أنه تم القبض على قائد المركبة التى قامت بعبور الرصيف للاتجاه المعاكس على أحد الطرق ورصدتهاه كاميا احد الاشخاص الذى قام بنشر المقطع وتسائل أين المرور؟

وقال " المرور السعودي" في تغريدة على تويتر :" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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