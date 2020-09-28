شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تتفاعل مع فيديو رصد مركبة تعبر الرصيف وتضبط قائدها والان نبدء بالتفاصيل
وقال " المرور السعودي" في تغريدة على تويتر :" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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