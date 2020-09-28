فيديو.. أكثر 3 مخالفات لـ الذوق العام في المملكة

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مدير جمعية الذوق العام الحكمي، بدر الزياني، عن أبرز مخالفات لائحة الذوق العام في المملكة، مشيرًا إلى أنه بحسب الإحصائيات تتصدر مخالفات الخروج بلباس النوم وارتداء الشورت ورفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة أبرز المخالفات.

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وقال الزياني لمن يخرج بملابس داخلية ويعتبرها حرية شخصية: مارسها في المنزل، مشيرًا إلى أن الحرية الشخصية تمارس في الأماكن الخاصة لكن عند التجمع أو لقاء الآخرين يجب احترام حقوقهم.

وخلال استضافته على قناة الإخبارية قال الزياني إن استخدام الشيشة في المتنزهات والأماكن العامة يُعد مُخالفة للذوق العام مشيرًا إلى أن الشواء ممنوع في المتنزهات؛ لأنه يضر البيئة سواء من خلال حرق العشب الطبيعي، أو ملء المواقع بالأدخنة.

واقترح المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام، تخصيص مواقع للشواء؛ لضمان راحة المُتنزهين والمصطافين، فيما ناشد مختصون الجهات المعنية بتخصيص أماكن للتدخين والشواء، وأماكن أخرى لغير المدخنين.



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