شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز آنن.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيرها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.