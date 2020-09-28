بضوابط واستثناءات .. تسجيل "الأسماء العائلية" كعلامات تجارية 

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وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يصب في مصلحة العلامات التجارية التي تحمل اسماً عائلياً ذو انتشار واسع حيث أن عملية تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية يكون محفوظاً لصاحبه في نشاطه الذي يمارسه ويسمح لصاحب النشاط المختلف الذي يحمل ذات الاسم العائلي بأن يسجله كـعلامة تجارية في حال عدم وجود مسجل سابق للاسم العائلي في ذات المجال.
كما أكدت الهيئة على أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية للأسماء العائلية حيث حددت الضوابط المعينة التي تحكم عملية التسجيل ومنها أن يحمل مقدم طلب تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية نفس الاسم العائلي للعلامة المراد تسجيلها، ويجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات، إضافةً إلى أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، وأن يكون للاسم العائلي مظهراً مميزاً، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي تشتهر بها، وفي حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب إحضار شهادة التسجيل من تلك الدولة.
واستثنت من هذا القرار تسجيل العلامات التجارية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد تسجيلها، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، موضحة أن هذه الضوابط والمعايير تنطبق على طلبات انتقال مليكة العلامة التجارية في حال أنها حملت اسما عائلياً.
ودعت الهيئة المهتمين والراغبين في تسجيل أسماء عائلاتهم كـعلامة تجارية بزيارة موقعها الرسمي SAIP.GOV.SA لإكمال اجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.
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