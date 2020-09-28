صور.. تعليم النماص يحتفي بـ اليوم الوطني 90

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أقامت إدارة تعليم النماص حفلًا افتراضيًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 تحت شعار (همّة حتى القمّة) أمس الأحد العاشر من شهر صفر لعام ١٤٤٢ الساعة ٨ مساءً في قصر التراث بالنماص.

جاء ذلك برعاية محافظ النماص وبحضور محافظ تنومة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وقد تنوعت الفقرات بين كلمات وعروض وطنية ومشاركات للطلاب والطالبات وفيلم وطني بعنوان تسعون العطاء والذي يحكي عن الوطن وأمجاده وما يعيشه متابعات الخليج 365 من رخاء واعتزاز وما قدمه من عطاء في أزمة كورونا، وما وصلت البلاد إليه من تطور مستمر.

الإعداد المبكر لحفل اليوم الوطني

وقد عملت الإدارة على الإعداد لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالاجتماعات وتشكيل اللجان ومتابعة آلية تنفيذ الفعالية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية وغيرها، وخصوصًا أنها تأتي هذا العام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

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وبدأت الإدارة والمكاتب والمدارس والأندية والمراكز بالشروع في العمل لهذه المناسبة الكبيرة وإظهار الحبّ والولاء والانتماء لهذا الكيان العظيم والإنجازات المتوالية والتي وضع قواعدها المؤسس (رحمه الله) وتتابع أبناؤه البررة من بعده في حمل الأمانة على شرع الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان التطور والتقدم حتى وصلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله ) وولي عهده إلى مصاف الدول الكبرى وأصبحت ضمن أعلى ٢٠ اقتصادًا على مستوى العالم، وتطور التعليم والصناعة وجميع المجالات في سلسلة ذهبية يشار إليها بالبنان وبلغت الآفاق، ويعيش متابعات الخليج 365 السعودي داخل الوطن وخارجه بعزّة وشموخ في ظلّ هذه القيادة الحكيمة التي تتوارثها الأجيال.





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