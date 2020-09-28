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2020-09-28 النيابة العامة تطلق سراح 13 من سجناء الحق العام بالقصيم متابعات الخليج 365 - واس أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام ، الذين تنطبق عليهم شروط العفو ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ .

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، أن إطلاق سراح 13 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، جاء بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة .

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