بحث آليات وإجراءات المرحلة الأولى لأداء العمرة

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وعبر السديس عن بالغ سعادته بصدور قرار الجهات المعنية بعودة العمرة تدريجيا وإتاحتها للمسلمين في ظل هذه الظروف.
وبين أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.
إلى ذلك شكر وزير الحج الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جهودها، وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
وحضر اللقاء نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والقياديون بالرئاسة.
يذكر أن الوزارة أتاحت بشكل فعلي أمس تطبيق «اعتمرنا» للراغبين في أداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ 17صفر الحالي كمرحلة أولى؛ حيث أتاحت تحميل تطبيق «اعتمرنا» عبر الرابط المخصص.
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