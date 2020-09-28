برنامج لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» برنامج «مساند» لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية الذي يستهدف في هذه المرحلة 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة، ويأتي البرنامج كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة صالح الدهمشي أن البرنامج يأتي كإحدى ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة التي تولي اهتماما بتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي أيضا نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري (ضمن برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، والجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.

وبين أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة للمؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن للعمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلا عاليا، مؤكدا أهمية دعم مثل هذه البرامج التطويرية والمهنية للعمل على سد العجز في هذا المجال وفتح المجالات للعمل للمواطنين والمواطنات، داعيا الجهات المختلفة للمشاركة في هذا البرنامج من خلال العمل على استقطاب الخريجين من البرنامج وتوظيفهم.