شكرا لقرائتكم خبر 4 ملايين ﻣﻨﺸـﻮر عن فعاليات اليوم الوطني الـ90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟوزارات الخارجية 25.69 %

اﻟدفاع 15.95 %

الثقافة 11.90 %

اﻟتعليم 9.16 %

الرياضة 8.60 %

بقية اﻟوزارات 8.70 % اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ 21.46%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ 13.20%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 12.13%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض 8.52%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ 7.52%

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت 37.17% اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺮﺋﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ 30.32%

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ 16.35%

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮي 12.45%

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ورﺟﺎﻟﻪ »ﻣﻮﻫﺒﺔ« 12.18%

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي 6.97%

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 21.73%

رﺋﺎﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 38.04%

رﺋﺎﺳﺔ ﺷﺆون اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ 31.43%

رﺋﺎﺳﺔ هيئة الأمر بالمعروف 11.76%

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء 5.34%

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 4.35%

بقية الجهات 9.08% اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة »ﻋﻴﺸﻬﺎ« اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ

ﻣﺒﺎدرة »روح اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻣﺒﺎدرة »ﻗﻄﺮة« ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺒﺎدرة »إﺛﺮاء« ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺒﺎدرات »ﻣﺴﻚ« ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ أبرز اﻟوسوم #اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ_اﻟﺴﻌﻮدي90: 37% #ﻫﻤﺔ_ﺣﺘﻰ_اﻟﻘﻤﺔ: 17% #اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ90: 15% #اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ_اﻟﺴﻌﻮدي: 6% #ﻫﻤﺔ_ﺣﺘﻰ_اﻟﻘﻤﺔ90_: 6% Advertisements #اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ_اﻟﺴﻌﻮدي90_: 5% 4% #SaudiNationalDay90 #اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ : 2% #ﻛﻠﻨﺎ_ﺑﻌﺰك_وﻗﻔﻨﺎ : 2% #دام_ﻋﺰك_ﻳﺎوﻃﻦ: 1% أﺧـﺮى: 1% أﻋلى مدن اﻟمملكة نشرا الرياض 45%

جدة 15%

مكة المكرمة 10%

المدينة المنورة 5%

الدمام 5%

أخرى 20% اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 85.62%

اﻹﻣﺎرات 2.48%

أﻣﺮﻳﻜا 2.30%

ﻣﺼﺮ 1.74%

اﻟﻜﻮﻳﺖ 1.04%

أﺧﺮى 6.82%

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 ملايين ﻣﻨﺸـﻮر عن فعاليات اليوم الوطني الـ90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.