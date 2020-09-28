شكرا لقرائتكم خبر مشاريع تنموية لتطوير ضاحية الملك فهد بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت بلدية محافظة الجبيل ثلاثة مشاريع تنموية في مخطط ضاحية الملك فهد، وذلك ضمن خطتها التنموية والمشروعات التي ستنفذها لتطوير المخطط على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتشمل مشاريع الردم والسفلته والتسوية، إضافة إلى تقديم خدمات بلدية أخرى فيه.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش أن مشاريع ردم وتسوية وسفلتة مخطط ضاحية الملك فهد، إضافة إلى مشروع سفلتة مخططات المنح، تحت إجراءات الترسية، ضمن ميزانية بلدية الجبيل للعام المالي 1443/1442هـ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 90% من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بالضاحية قريبا، لافتا إلى وجود مشاريع تطويرية أخرى في مخطط الضاحية والتي تم الانتهاء منها، ومن بينها أعمال دفن وردميات الطرق بمساحة 186 ألف متر مربع.

وأكد اهتمام أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الجبيل بتطوير المخطط الذي تبلغ قطعه 5611 ، وتنفيذ أعمال الطرق الرئيسة والفرعية والأراضي في المخطط وفقا لأعلى مقاييس الجودة والمواصفات، تمهيدا لاستكمال الخدمات من قبل الجهات الخدمية الأخرى.