ملتقى لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وكيل إمارة عسير محمد بن لبدة أمس ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في فندق قصر أبها.

ويهدف الملتقى الذي يأتي برعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ويستمر لمدة يومين، إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات، ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، وتمكين أكبر عدد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل.

وتكمن أهمية الملتقى في إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية، لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشاريع الإنتاجية المناسبة، ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل، وتعريفهم بالممكنات المتاحة.