إغلاق مستودع في عمارة سكنية لتخزين أدوات السباكة

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وأسفرت الجولات عن إغلاق مستودع مخالف داخل عمارة سكنية يستخدم لتخزين أدوات السباكة، وإغلاق 3 منشآت لخدمات التأمين تعمل برخصة منتهية.
وتأتي هذه الجولات ضمن حملات الأمانة الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع غير النظامية.
كما عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.
من جهة ثانية أزالت بلدية الشوقية الفرعية الجلسات الخارجية المخالفة، والتي تعيق حركة المشاة، وذلك ضمن نطاق البلدية.
وكانت وكالة البلديات ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أعمال التطهير في المرافق والحدائق العامة على نطاق بلديات العتيبية الفرعية، والعمرة والمسفلة والشوقية والمعابدة، وكذلك على نطاق بلدية العزيزية.
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