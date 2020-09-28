شكرا لقرائتكم خبر منع العاملين بالمنشآت الغذائية في مكة من لبس الخواتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للمنشآت التجارية عن الاشتراطات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، من بينها عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.