شكرا لقرائتكم خبر منع العاملين بالمنشآت الغذائية في مكة من لبس الخواتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.
- تعليق الشهادات الصحية
- الالتزام بالزي الموحد للعاملين
- تقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس
- ارتداء الأحذية المغلقة
- التوقف عن العمل فورا حال وجود جروح
- إخفاء الشعر داخل غطاء الرأس
- عدم ارتداء السلاسل
- عدم لبس الساعات والخواتم
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