21 ورشة تناقش تطوير أدوات التقويم في مؤسسات التعليم والتدريب

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ويسبق المؤتمر عقد 21 ورشة تطوير مهني متخصصة على مدى أربعة أيام، يشارك في تقديمها أكثر من خمسين خبيرا ومختصا وأكاديميا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول وتوجهات تتماهى مع عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى لتطوير مداخل وأدوات التقويم في مؤسسات التعليم والتدريب على مستوى العالم بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها، إضافة إلى إبراز جهود المملكة في مجال تقويم التعليم والتدريب، وعرض الممارسات العالمية الناجحة في التقويم وأثرها في رفع جودة مخرجات التعلم ومواءمتها لسوق العمل، ومن ثم تعزيز الاقتصاد. ويستهدف المؤتمر صانعي سياسات التعليم والتدريب والباحثين في القطاعات التعليمية والتدريبية والمهنيين في مجالات التعليم والتدريب والتقويم والقياس والاعتماد.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نياف الجابري أن ورش العمل - المزمع عقدها - تهدف في اليوم الأول - موزعة على خمس ورش عمل - إلى تسليط الضوء على محاور عدة في منهجية الاعتماد الأكاديمي البرامجي وارتباطها بنواتج التعلم للبرامج والمقررات الأكاديمية، كما ستعقد ورشة عمل عن التقييم الذاتي للمدارس، وأخرى عن جمع واستخدام بيانات التقويم لفعالية التحسين، فيما ستتناول ست ورش عمل في اليوم الثاني مفاهيم عدة في البيانات والمعايير.
وتناقش ورش عمل اليوم الثالث مواضيع المعالجة الإحصائية والسيكومترية لمشاكل البيانات، وتتضمن خطوات إعداد البيانات وفهمها وتهيئتها وتحليلها.
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