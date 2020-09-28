انخفاض حالات كورونا الحرجة بنسبة 55% من أعلى مستوى

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الحالات الجديدة بحسب المدن: إجمالي الحالات 333,193

المتعافون 317,005

الحالات النشطة 11,505

الوفيات 4683 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 600 حالة، و28 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 333,193 حالة، من بينها 11,505 حالات نشطة، منها 1032 حالة حرجة. وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كوفيد 19، أنه لم تسجل أي تحورات للفيروس قد تؤدي إلى موجة ثانية، لافتا إلى انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 55% من أعلى مستوى. وأشار إلى تواصل انخفاض الإصابات نحو المنحى الإيجابي، وتجاوز نسبة التعافي 95%.

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