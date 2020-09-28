شكرا لقرائتكم خبر ملتقى للإرشاد السياحي بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية «عن بعد» أمس، فعاليات ملتقى الإرشاد السياحي الأول تحت عنوان «الإرشاد السياحي.. إثراء معرفي»، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بالجامعة. واستهل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور محمد الغامدي، الملتقى بكلمة أشار فيها إلى أن الكلية دأبت على إعداد مثل هذه الملتقيات التي يتم خلالها مزج الخبرات والاستفادة من النتائج التي تثري الحقل البحثي ومنها الإرشاد السياحي وإثراؤه معرفيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى للإرشاد السياحي بجامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.