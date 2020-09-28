ملتقى للإرشاد السياحي بجامعة المؤسس

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واستهل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور محمد الغامدي، الملتقى بكلمة أشار فيها إلى أن الكلية دأبت على إعداد مثل هذه الملتقيات التي يتم خلالها مزج الخبرات والاستفادة من النتائج التي تثري الحقل البحثي ومنها الإرشاد السياحي وإثراؤه معرفيا.
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