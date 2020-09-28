جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي

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ولاقت الدورات التدريبية منذ الإعلان عنها مشاركة فاعلة على المستوى المحلي والعالمي، حيث بلغ عدد المسجلين بها محليا 8494 متدربا، وعالميا 227 متدربا من مختلف أنحاء العالم.
واستهدفت الدورات تحقيق مفهوم التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع من خلال موضوعات حيوية مختلفة كموضوع فيروس كورونا المستجد، وجرى تقديم هذه الدورات لمختلف الشرائح والفئات كقادة التعليم عن بعد وصناع المعرفة من المعلمين والمعلمات ورواد الفكر التربوي، وأصحاب الهمم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والآباء والأمهات، والموهوبين والمتميزين وقادة المستقبل.
وشارك في تقديم وتنفيذ الدورات عدد من قطاعات الجامعة المتمثلة في معهد اللغة الإنجليزية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص، وكلية العلوم والآداب بالكامل، ومركز التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات.
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