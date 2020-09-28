شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تدرب 8721 على المستوى المحلي والعالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دربت جامعة جدة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 8721 متدربا خلال دورات تدريبية تحت شعار «نتعلم لبناء وطن طموح».

ولاقت الدورات التدريبية منذ الإعلان عنها مشاركة فاعلة على المستوى المحلي والعالمي، حيث بلغ عدد المسجلين بها محليا 8494 متدربا، وعالميا 227 متدربا من مختلف أنحاء العالم.

واستهدفت الدورات تحقيق مفهوم التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع من خلال موضوعات حيوية مختلفة كموضوع فيروس كورونا المستجد، وجرى تقديم هذه الدورات لمختلف الشرائح والفئات كقادة التعليم عن بعد وصناع المعرفة من المعلمين والمعلمات ورواد الفكر التربوي، وأصحاب الهمم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والآباء والأمهات، والموهوبين والمتميزين وقادة المستقبل.

وشارك في تقديم وتنفيذ الدورات عدد من قطاعات الجامعة المتمثلة في معهد اللغة الإنجليزية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص، وكلية العلوم والآداب بالكامل، ومركز التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات.