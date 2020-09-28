لجنة شورية تستعرض منجزات ديوان المظالم

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واستعرضت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440 /1441هـ، المتضمن أبرز المنجزات التي حققها الديوان خلال مدة التقرير، وكذلك الأعمال والمبادرات التطويرية التي يعمل على تحقيقها في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم غير محدود لقضاء الديوان للاضطلاع بواجباته تجاه الوطن والمواطن.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير.
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