شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تستعرض منجزات ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى -إحدى لجان المجلس المتخصصة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وحضور أعضاء اللجنة- في اجتماع عن بعد عددا من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، تمهيدا لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال المدة المقبلة.

واستعرضت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440 /1441هـ، المتضمن أبرز المنجزات التي حققها الديوان خلال مدة التقرير، وكذلك الأعمال والمبادرات التطويرية التي يعمل على تحقيقها في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم غير محدود لقضاء الديوان للاضطلاع بواجباته تجاه الوطن والمواطن.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير.