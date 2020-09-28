5 آلاف متبرع بالدم لصحة حفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المتبرعين الذين استقبلهم المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة حفر الباطن خلال العام الماضي 1441هـ (5328) متبرعا ومتبرعة، وذلك خلال حملات التبرع بالدم التي نفذت بالمحافظة. وأكدت الصحة زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية.

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