، "السليمان": هكذا أشرف على تعليم أبنائي ساعة بساعة يومياً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يعترف الكاتب الصحفي خالد السليمان بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائه عن بعد يكاد يفوق طاقته، مؤكداً أن العملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، ومحذرا أن بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار في عملية الإشراف إن طال أمد الجائحة، ومطالبا بقياس للفائدة الفعلية للتعليم عن بعد الآن ورابط بين مرحلتي التعليم عن بعد والعودة للمدرسة عند حدوث ذلك!
عبء الإشراف على تعليم الأبناء
وفي مقاله "يوم دراسي كامل في البيت!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أعترف بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائي عن بعد يكاد يفوق طاقتي، فالعملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، حيث يكون التواصل بين المعلم والطالب مباشرا ويتم إنجاز الفروض والأعمال، ويتم تقييم الطلاب بواقعية وإنصاف، وبت أعتمد على أبنائي في التلاقي معي عند منتصف الطريق!".
اليوم الدراسي في منزلنا
ويصف "السليمان" يوماً دراسياً في المنزل ويقول: "اليوم المدرسي في منزلي يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند السابعة وأربعين دقيقة، لأن من أبنائي من يدرس في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، وبالتالي فأولياء الأمور يحتاجون لطاقة هائلة ليس لمتابعة التزام أبنائهم بحضور حصصهم عن بعد بل وتكريس الانتباه لها، ثم بعد ذلك يأتي دور إنجاز الفروض وأوراق العمل التي تستهلك ما تبقى من طاقة ووقت ناهيك عن تصويرها وإرسالها عبر الواتس لكل معلم مادة على حدة!".
بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار
ويضيف الكاتب: "هناك تحد حقيقي يواجهه الأبوان في تقاسم المسؤولية أو توزيع الوقت بين التزاماتهما تجاه وظائف عملهما خارج المنزل ومسؤولياتهما تجاه بقية الأسرة داخل المنزل، ويزيد هذا التحدي من الإرباك إذا كان أحدهما أو كلاهما يعملان في قطاع التعليم سواء الحكومي أو الخاص، وكل ما أخشاه أن نصل إلى مرحلة ينكسر فيها العود إذا طال أمد أزمة الجائحة واستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام!".
تقييم الطلاب
ويرى "السليمان" أن الوزارة ستجد نفسها في مأزق وتقول: "برأيي ستجد وزارة التعليم نفسها في مأزق تقييم التحصيل التعليمي للطلاب، ولا أقصد هنا التقييم بواسطة الاختبارات وإنما قياس الفائدة الفعلية واستيعاب الطلاب لما تلقوه من حصيلة علمية عن بعد!".
التعليم عن بعد والتعليم الحضوري
وينهي الكاتب قائلاً: "لذلك من المهم معرفة الانعكاسات المحتملة لتأثير هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية على المراحل التعليمية القادمة وإيجاد حلقة وصل تساهم في الربط بين مرحلتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري عند استئنافه حتى لا يشعر هذا الجيل بهوة تعيق مسيرته التعليمية!".
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 05:13 PM
قال: العبء يفوق طاقتي.. ونحتاج قياساً للفائدة الفعلية للتعليم عن بعد!
يعترف الكاتب الصحفي خالد السليمان بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائه عن بعد يكاد يفوق طاقته، مؤكداً أن العملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، ومحذرا أن بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار في عملية الإشراف إن طال أمد الجائحة، ومطالبا بقياس للفائدة الفعلية للتعليم عن بعد الآن ورابط بين مرحلتي التعليم عن بعد والعودة للمدرسة عند حدوث ذلك!
عبء الإشراف على تعليم الأبناء
وفي مقاله "يوم دراسي كامل في البيت!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أعترف بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائي عن بعد يكاد يفوق طاقتي، فالعملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، حيث يكون التواصل بين المعلم والطالب مباشرا ويتم إنجاز الفروض والأعمال، ويتم تقييم الطلاب بواقعية وإنصاف، وبت أعتمد على أبنائي في التلاقي معي عند منتصف الطريق!".
اليوم الدراسي في منزلنا
ويصف "السليمان" يوماً دراسياً في المنزل ويقول: "اليوم المدرسي في منزلي يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند السابعة وأربعين دقيقة، لأن من أبنائي من يدرس في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، وبالتالي فأولياء الأمور يحتاجون لطاقة هائلة ليس لمتابعة التزام أبنائهم بحضور حصصهم عن بعد بل وتكريس الانتباه لها، ثم بعد ذلك يأتي دور إنجاز الفروض وأوراق العمل التي تستهلك ما تبقى من طاقة ووقت ناهيك عن تصويرها وإرسالها عبر الواتس لكل معلم مادة على حدة!".
بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار
ويضيف الكاتب: "هناك تحد حقيقي يواجهه الأبوان في تقاسم المسؤولية أو توزيع الوقت بين التزاماتهما تجاه وظائف عملهما خارج المنزل ومسؤولياتهما تجاه بقية الأسرة داخل المنزل، ويزيد هذا التحدي من الإرباك إذا كان أحدهما أو كلاهما يعملان في قطاع التعليم سواء الحكومي أو الخاص، وكل ما أخشاه أن نصل إلى مرحلة ينكسر فيها العود إذا طال أمد أزمة الجائحة واستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام!".
تقييم الطلاب
ويرى "السليمان" أن الوزارة ستجد نفسها في مأزق وتقول: "برأيي ستجد وزارة التعليم نفسها في مأزق تقييم التحصيل التعليمي للطلاب، ولا أقصد هنا التقييم بواسطة الاختبارات وإنما قياس الفائدة الفعلية واستيعاب الطلاب لما تلقوه من حصيلة علمية عن بعد!".
التعليم عن بعد والتعليم الحضوري
وينهي الكاتب قائلاً: "لذلك من المهم معرفة الانعكاسات المحتملة لتأثير هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية على المراحل التعليمية القادمة وإيجاد حلقة وصل تساهم في الربط بين مرحلتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري عند استئنافه حتى لا يشعر هذا الجيل بهوة تعيق مسيرته التعليمية!".
، "السليمان": هكذا أشرف على تعليم أبنائي ساعة بساعة يومياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السليمان": هكذا أشرف على تعليم أبنائي ساعة بساعة يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.