شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: بداية موسم كنز التمور خلال هذه الأيام وسنشعر بانخفاض درجة الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن بداية موسم كنز التمور "الضمد" وتثليجة ستكون خلال هذه الأيام.

وأضاف أن هذا الموسم هو آخر مراحل تمور هذه السنة، والتي كانت بدايتها من الجوزاء وكثرتها من الكليبين ونهايتها بموسم الصفري.

ونوه بأن المتواجدين في المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وأجزاء من الساحل الغربي سيشعرون بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما ستبقى درجة الحرارة مستقرة على المناطق الجنوبية من المملكة.