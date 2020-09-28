شكرا لمتابعة خبر عن هاشتاج حظر المنتجات التركية بالمملكة يتصدر "تويتر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تفاعل عدد كبير من نشطاء التواصل الإجتماعي مع هاشتاج حظر المنتجات التركية، والذي تصدر تريند المملكة اليوم، على موقع "تويتر" وذلك بعد أن تواردت أنباء حول نية المملكة حظر المنتجات التركية.

وكان من أبرز التعليقات على الهشتاج تعليق منذر آل الشيخ مبارك : ” خبر يكاد أن يكون كل سعودي يشتاق لسماعه ، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم، وقال عبدالهادي الشهري: كلنا مع حظرالمنتجات التركية ، وأنصح كل غيور على وطنه ، عدم السفر إلى تركيا إذا تم رفع حظر السفر.

وقالت مغردة تعليقا على الهشتاج " عقبال حظر المسلسلات والأفلام حقته، فيما تداولت الوسائل الإعلامية التركية، أنباء حول منع المملكة دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.