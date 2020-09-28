شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تجهش بالبكاء بعد تقديم باقة ورد لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجهشت مواطنة بالبكاء داخل أحد متاجر الهدايا في المملكة، بعدما قدّم لها صاحب المتجر باقة ورد.
ونشر صاحب المتجر مقطع فيديو للمواطنة وهي تبكي، موضحًا أنها كانت تشتري هدية لأحد الأشخاص، ثم علقت: " على كثر الهدايا الي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بشي".
وأشار إلى أن هذه الجملة دفعته إلى إهدائها باقة من الورد، وهو ما تأثرت به بشدة وجعلها تنهار باكية.
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