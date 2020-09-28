شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تدعو إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن بدء موسم الإنفلونزا الموسمية، داعية الأفراد لأخذ تطعيم ضد الإنفلونزا. أعلنت وزارة الصحة عن بدء موسم الإنفلونزا الموسمية، داعية الأفراد لأخذ تطعيم ضد الإنفلونزا. وأكدت الوزارة أن التطعيمات متوافر حالياً في المراكز الصحية، مشددة على ضرورة أخذها حفاظاً على سلامتهم.

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