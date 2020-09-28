شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 52 حالة إصابة جديدة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 455 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 841 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 317,846 تعافي، و29 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4712 حالة.
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