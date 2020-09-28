شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 841 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 317,846 تعافي، فضلًا عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4712 حالة.