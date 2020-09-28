شكرا لمتابعة خبر عن شرط إصدار واقعة الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، على أهمية حجز موعد مسبق لإصدار واقعة الطلاق.
ووجه أحد المستفيدين، استفسارًا إلى حساب "الأحوال المدنية" قال فيه: " هل يلزم حجز موعد إلكتروني مسبق؛ لإصدار واقعة الطلاق للنساء؟" لتؤكد "الأحوال المدنية"، بأن حجز الموعد في تلك الحالة مطلوب لإصدار واقعة الطلاق.
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