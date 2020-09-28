حساب المواطن يوضح الخطوات الواجب مراعتها عند انتهاء مدة المستند

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوه برنامج حساب المواطن بالخطوات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة المستند المرتبط بالمستفيد من الدعم. نوه برنامج حساب المواطن بالخطوات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة المستند المرتبط بالمستفيد من الدعم. وشدد البرنامج على ضرورة التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق مستند ساري الصلاحية حال إنتهاء صلاحية المستند. وأكد البرنامج أن انتهاء صلاحية المستند تؤثر على أهلية واستحقاق المستفيد، داعياً المستفيدين لمراجعة البيانات بشكل دوري.

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