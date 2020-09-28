«التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" موديلات 2020. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" موديلات 2020. وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

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