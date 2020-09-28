انتقدت الفنانة السعودية وخبيرة التجميل السعودية ريمعبدالله الشباب عبر مجموعة من القصص "الستوري" على حسابها عبر سناب شات، والذين يراسلونها يومياً على الخاص طالبين منها الزواج.

وقالت ريم عبدالله في مقاطع فيديو الستوري بطريقة غريبة إن بعض الشباب يرسلون لها الرسائل الخاصة عبر حساباتها طالبين منها القبول بالزواج منها، متسائلة هل كل من سيتقدم لها ستقوم بالزواج منه ؟، وفق موقع "مزمز".

وقالت "بعض الشباب الله يهديهم يدخلون لي على الخاص “دايركت” .. عنود أبي أتزوجك .. يا عالم انا ما أبي أتزوج .. ولو فكرت بيوم من الأيام بالزواج ما راح أتزوج بهذي الطريقة، فلا حدي يتعب نفسه ويقعد يكتب.

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وتابعت العنود أنها لا تقلل من قيمة وقدر الشباب داعية إياهم للكف عن مثل هذه التصرفات التي تسبب لها الإزعاج.

وفي إطار انتشار قصة العنود عبد الله على موقع تويتر، تفاعل رواد الموقع مع قصص الستوري التي نشرتها العنود عبدالله، فدشنوا هاشتاق “العنود عبدالله تجلد العيال”، في إشارة منهم للأشخاص الذين يرسلون لها طلبات الزواج، منتقدين ما يقوم به الشباب المراهق على حد وصفهم، في حين أن قسم أخر أخذ الموضوع بسخرية.