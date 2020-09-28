خبرة 20 عامًا.. تعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتليفزيون

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتليفزيون.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، في بيان لها، أن وزير الإعلام المكلف قدم شكره وتقديره إلى خالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه للجنة التنفيذية لتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتليفزيون.

ويتمتع محمد فهد الحارثي بخبرة واسعة في مجال الإعلام التقليدي والجديد تمتد لـ20 عامًا، تقلد خلالها عديدًا من المناصب وتدرج في قطاعات متعددة في الإعلام السعودي أو الدولي.

وفي عام 2015 أطلق البرنامج الاجتماعي (بدون شك) على قناة (إم.بي.سي) والذي يقدمه ويرأس تحريره.

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وفاز الحارثي بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في 3 نوفمبر 2016. وهو عضو مؤسس المنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس الشرق الأوسط، وعضو في مشروع الخليج 2000 في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وحصل الحارثي على جائزة الإبداع الإعلامي في بيروت لعام 2014 لنجاحاته في الإعلام المطبوع والمرئي والإلكتروني، ويشارك بمقالات سياسية في صحف عدة.

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