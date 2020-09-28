تسجيل 16 ألف معتمر..
أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أعداد المعتمرين الذين قدموا طلبات تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا».
وقال وزير الحج والعمرة، إنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق «اعتمرنا»، وفقًا لما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر تويتر.
وأشار وزير الحج والعمرة إلى أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.
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كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للعمرة بعد ساعات من إطلاق تطبيق «اعتمرنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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