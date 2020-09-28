تستمر حتى السادسة مساءً..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الإثنين، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظات القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.
ونوهت بأن الحالة تشمل محافظات الحناكية والعلا والمهد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات )جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبّه إلى رياح نشطة وأتربة مُثارة على 3 مناطق.. والدفاع المدني يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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