تعرف على شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي للعاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن طلب تصريح استثناء سفر للعاملين السعوديين يتطلب أن يكون مقدم الطلب يعمل لدى المنشأة بصفة دائمة.

وكذلك يتطلب تصريح استثناء السفر الدولي، أن يكون العمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، وعدم القدرة على مواصلة العمل عن بُعد، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أن شروط التقديم على طلب تصريح استثناء السفر للعاملين السعوديين تتضمن ما يلي:

1-إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب ويجب أن يتضمن: (اسم العامل، وصفته والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية مزاولته العمل لدى المنشأة وبيان عدم قدرة الشخص على مزاولة العمل عن بُعد).

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2- مصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة، أو سفارة بلد المنشأة في المملكة على خطاب المنشأة.

3-الدخول على منصة أبشر للأفراد واختيار: «خدماتي- الجوازات-مركز الرسائل والطلبات-طلب جديد-المديرية العامة للجوازات- الخدمة المطلوبة «تصريح وزارة الموارد البشرية» - نوع الخدمة الفرعية- إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب).

4-إرفاق المستندات التالية: (خطاب المنشأة المصادق عليه من السفارة- صورة من عقد العمل- تعهد عدم السفر لأي بلد آخر).

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